إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكى واشتعال النيران بها بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مطلع محور سمالوط فى شمال محافظة المنيا، وذلك بسبب انفجار أحد إطارتها.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط شرق، يتضمن انقلاب سيارة ملاكى، واشتعال النيران بها بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم "972 ن ب و"، بمدخل البستان بالقرب من محور سمالوط، بسبب انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله فى السيطرة عليها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى وتتراوح إصابتهم ما بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم واشتباه ارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة المرورية بالطريق، وأفادت التحريات الأولية التى أجرتها مباحث سمالوط أن الحادث وقع بسبب انفجار أحد الإطارات مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بالجزء الأمامى، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.