إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " القاهرة- الإسماعيلية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث سير بطريق القاهرة -الإسماعيلية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.