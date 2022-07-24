إصابة 5 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال محافظة "قلقيلية"

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أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، بالرصاص المطاطي، وآخرين بالاختناق، مساء السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "كفر قدوم" شرق محافظة قلقيلية الواقعة غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان العزّل الذين تصدوا لهم بالحجارة.

وأضافت المصادر أن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص، بينهم طفل عمره (11 عامًا)، فيما أصيب العشرات بالاختناق، وتم علاج المصابين ميدانيًا عبر طواقم طبية فلسطينية .

وكانت القرية شهدت مواجهات عنيفة بالأمس جراء قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان واعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين العزل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وتخرج المسيرة بشكل أسبوعي كل يوم جمعة من "كفر قدوم".

وفي سياق متصل، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعالية لدعم الصمود في بلدة "الظاهرية" جنوب محافظة الخليل.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالفعالية، وقد أدى ذلك إلى إصابة نائب رئيس البلدية نايف مخارزة بقنبلة صوت مباشرة في القدم، والعشرات بالاختناق.

وأضاف مصدر فلسطيني أنه تم اعتقال رئيس البلدة بهجت الجبارين .

وشارك في الفعالية عشرات المواطنين، وأهالي بلدة الظاهرية، وأصحاب أراض مُهددة بالاستيلاء في منطقة شويكة القريبة من مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي بلدة الظاهرية.

وقال شهود عيان إن أحد المستوطنين أطلق النار على المواطنين الذين تواجدوا في المكان، في ظل تواجد جيش الاحتلال الذي وفر له الحماية.