إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحروى الشرقى أمام قرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية بنى حسن الشروق، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وبانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والفحص تبين انقلاب السيارة رقم "2821 ن.ا.ا" ربع نقل وأسفر الحادث عن أصابة 3 اشخاص تراوحت الإصابات ما بين سحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم والحالة العامة للمصابين مستقرة.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأفادت التحريات الأولية التى أجرتها وحدة مباحث أبوقرقاص، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله فى السيطرة على السيارة بسبب السرعة الزائدة.