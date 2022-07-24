إصابة شخص بتوقف عضلة القلب إثر تصادم سيارة برصيف في الشرقية

أصيب مواطن بمحافظة الشرقية، بتوقف بعضلة القلب وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بالرصيف بالحى الـ 13 بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر لتلقى الخدمة الطبية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول" على م ع " 52 عاما مصابا بتوقف بعضلة القلب.

تبين من التحريات والفحص حدوث إصابته بتوقف بعضلة القلب، إثر تصادم سيارة بالرصيف الحى ال13 بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحويله الى مستشفى ابن سينا وتم رفع آثار الحادث من الطريق.