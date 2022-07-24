اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 02:48 م
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إصابة ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالشرقية

الأحد، 24 يوليه 2022 01:47 م
إصابة ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيبت ربة منزل بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وكسر بالساق اليمنى، إثر تعرضها لحادث تصادم أثناء عبورها الطريق بمنطقة الطيارة اتجاه بلبيس، صدمتها سيارة مسرعة، وتم نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الخدمة الطبية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية،إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" صباح س س " 53 عاما مقيمة دائرة مركز بلبيس، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالساق اليمنى.

تبين من التحريات والفحص أثناء عبورها الطريق  بمنطقة الطياره اتجاه بلبيس صدمتها سيارة، مما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالساق اليمنى.

 


 

 


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