اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 01:08 م
أكرم القصاص
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إصابة المتحدث باسم الحكومة اليابانية بفيروس كورونا

الأحد، 24 يوليه 2022 12:38 م
إصابة المتحدث باسم الحكومة اليابانية بفيروس كورونا المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الأحد إصابة المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو بفيروس كورونا، وهو أحدث سياسي رفيع المستوى يصاب بالفيروس في البلاد.


وذكرت الحكومة اليابانية -في بيان لها نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية- أن ماتسونو 59 عاما يتعافى حاليا في منزله، مضيفة أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومسؤولين آخرين في مكتب رئيس الوزراء لم يكونوا على اتصال وثيق بكبير أمناء مجلس الوزراء.


يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، ثبتت إصابة النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تارو كونو بالفيروس أيضا.


وتأتي أنباء إصابة ماتسونو في الوقت الذي تكافح فيه اليابان في مواجهة الموجة السابعة من الفيروس، حيث أبلغت البلاد عن عدد قياسي من الحالات اليومية لليوم الرابع على التوالي أمس /السبت/.


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