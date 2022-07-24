اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 01:58 م
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إزالة أكبر قاعة أفراح وفوتو سيشن مخالفة بطريق مصر الفيوم بالهرم.. فيديو وصور

الأحد، 24 يوليه 2022 01:29 م
إزالة أكبر قاعة أفراح وفوتو سيشن مخالفة بطريق مصر الفيوم بالهرم.. فيديو وصور جانب من الإزالة
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من إزالة أحد أكبر قاعات الأفراح والمناسبات والفوتو سيشن المقامة بالمخالفة وبدون ترخيص، والكائنة بطريق مصر الفيوم مع مصر الإسكندرية الصحراوى بنطاق حى الهرم.
 
 
وشنت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة على قاعات الأفراح بذلك القطاع، للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن فى ذلك الشأن.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تأتى فى إطار تحقيق الانضباط وضمان الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعمل والتشغيل والحماية المدنية حفاظاً على السلامة العامة .
وأوضح المحافظ انه تم إزالة القاعة المخالفة وملحقاتها والبالغ مساحتها 400م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتصدى بكل حزم لجميع مخالفات البناء والتعديات .
وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة فى مواجهة مخالفات البناء ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا .
وتواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
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