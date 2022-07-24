أهم التفاصيل حول إزالة التعديات على المجارى المائية

كتبت ـ أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى متابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على المجارى المائية، حيث يتم التصدي بكلحسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول إزالة التعديات:

1- التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي علىالمجارى المائية أو أملاك الرى .

2- إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

3- تم إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.70 مليون مترمربع ، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

4- تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات.

5- فى محافظة القاهرة رصد قيام أحد المراسى بالبر الغربى لجزيرة المنيل بمحافظة القاهرة بزيادة نسبة الإشغالات بالموقع بما يخالف الترخيص الصادر له، حيث تم إنذار صاحب النشاط لإزالة هذه الإشغالات المخالفة فوراً ، كما تم إنذار أحد النوادى بالمنيل.

6- تم تنفيذ 7 قرارات إزالة لمخالفات ردم وإشغالات بالقطاع المائي والمنطقة المحظورة بكورنيش المعصرة بحلوان.

7- تم تنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بمساحة 2151 مترا مربعا بقرية طنابل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية ، و 2 مخالفة لمباني بالطوب الابيض بمساحة 25 مترا مربعا بناحية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، وتنفيذ 4 قرارات إزالة ردم بحجم متر مكعب بالخطاطبة بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

8- فى محافظة المنيا تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم على ساحل خور مكين بحجم 100 متر مكعب و قرار إزالة لمخالفة بناء سور بالبلوكعلى مساحة 140 مترا مربعا بناحية قلندول بمركز ملوى.

9- فى محافظة كفر الشيخ تم إزالة 8 مخالفات عبارة عن عمل حوش بالمجري المائي بمساحة 176 مترا مربعا بمركز فوه ، كما تم إزالة مخالفة عبارة عن سمل من الخرسانة بطول 14 مترا بناحية الشرفا بمركز فوه.

10- فى محافظة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بمركز المراغة، منها قرار إزالة لمباني مخالفة بالبلوك الأبيض والأسمنت بمساحة 100 متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.