اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أش أ: تصفية أكثر من 100 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بالصومال

الأحد، 24 يوليه 2022 10:25 ص
أش أ: تصفية أكثر من 100 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بالصومال الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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نجحت قوات جيش الإقليم الصومالي في إثيوبيا في تصفية أكثر من 100 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بالمناطق الواقعة في الحدود الصومالية الإثيوبية.


وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم الصومالي في الأراضي الإثيوبية أذاعته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد أنه تم القضاء على عناصر مليشيات الشباب الإرهابية التي شنت الهجوم الجبان قبل 4 أيام بالقرب من منطقة آتو.


وأضاف البيان أنه تم حرق 13 مركبة والاستيلاء على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية.


الصومال

الشباب

ميليشيات الشباب

تنظيم القاعدة



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