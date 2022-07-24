أسعار النفط تسجل 103.20 دولار لبرنت و94.70 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، 103.20دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.70 دولار للبرميل.

وصرح الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد، وأشار بايدن خلال اجتماع مع مساعديه عبر الفيديو، إلى أن سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالى، مضيفا أن ذلك جاء نتيجة للإجراءات التى اتخذتها إدارته لزيادة انتاج النفط فى الولايات المتحدة والإفراج عنه من الاحتياطى الاستراتيجي.

وقال بايدن: "نسعى إلى أن ينخفض سعر البنزين في محطات الوقود مع انخفاض سعر النفط.. والخبر الجيد أن ذلك يحدث، لكنه لا يحدث بسرعة كافية.. وحققنا نجاحا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة".

وأضاف أنه على الإدارة أن تبحث خطوات إضافية في هذا الشأن، داعيا الشركات للاستفادة من "الأرباح القياسية" من أجل تطوير القدرات الإنتاجية وقدرات التكرير.

وتابع: "نتحدث عن السقف الشامل على سعر النفط الروسي، الذي أقنعت شركاءنا بالموافقة عليه في الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الدول السبع.. وهذا سيسمح بزيادة العرض وخفض واردات بوتين".

وأكد أنه "سيبذل كل في وسعه" خلال الأسابيع القادمة من أجل خفض أسعار الوقود.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن واشنطن وحلفاؤها بحاجة إلى إمدادات النفط الروسية في الأسواق العالمية، وإلا فإن تكلفة هذا المورد ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

وقال نولاند خلال المنتدى السنوي الذي يُنظم في معهد أسبن: "نحتاج إلى رؤية النفط الروسي في السوق العالمية، وإلا فإن نقصه سيؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار".

وأضافت أن تحديد سعر النفط الروسي، بحسب رأي واشنطن وحلفاؤها، يجب أن يكون من قبيل الحد من الأرباح التي تجنيها موسكو من بيع "الذهب الأسود"، مع الحفاظ على حافز لمواصلة إمداد الأسواق العالمية بهذا المورد.