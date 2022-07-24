أسر ضحايا حرائق قبرص يتسلمون التعويضات القبرصية لهم فى مقر "الخارجية"

كتب: أحمد جمعة

قدم السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، الأحد، واجب العزاء لأسر الضحايا المصريين الأربع المتوفين نتيجة الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية منذ عدة أشهر، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء تم تسليم التعويضات الخاصة التي أقرتها الحكومة القبرصية للأسر المصرية بحضور عضويّ مجلس النواب، النائب د. إيهاب رمزي والنائب عبدالله علي مبروك، والسفير "هومر مافروماتيس" سفير قبرص في مصر، وممثل الكنيسة المصرية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

هذا، وأعرب السفير صلاح عبد الصادق عن شكره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة القبرصية، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين. كما أثنى النائب د. إيهاب رمزي على الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وسفارتنا في قبرص والسفارة القبرصية في القاهرة في هذا الصدد.



