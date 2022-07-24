اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 07:00 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط: زيارة لافروف مهمة.. وسوريا وفلسطين وأوكرانيا على مائدة النقاش

الأحد، 24 يوليه 2022 05:50 م
أبو الغيط: زيارة لافروف مهمة.. وسوريا وفلسطين وأوكرانيا على مائدة النقاش أبو الغيط يلتقى لافروف
بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي لمقر الأمانة العامة مهمة للغاية.

محادثات بين الجانبين
محادثات بين الجانبين

 

وأضاف على حسابه بموقع "تويتر"، "نقاشنا شمل موضوعات مهمة: أزمة أوكرانيا وسوريا وفلسطين، والعلاقة بين موسكو والجامعة"

أبو الغيط يستقبل لافروغ
أبو الغيط يستقبل لافروف

 

وكان قد استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بمقر الأمانة العامة، حيث عقدا محادثات وألقى بعدها المسؤول الروسى كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين. 

لافروف يصافح السفير حسام زكى
لافروف يصافح السفير حسام زكى

 

وكان لافروف قد التقى صباح اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى مصر.

الوفدين العربي والروسى
الوفدين العربي والروسى

 


سيرجي لافروف

الجامعة العربية

زيارة لافروف للجامعة العربية

وزير الخارجية الروسي

الحكومة الروسية



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