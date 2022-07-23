يصيب النباتات.. تعرف على مرض "الذبابة البيضاء" وطرق مكافحته

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ب وزارة الزراعة ، إن الذبابة البيضاء حشرة صغيرة "مؤذية" لا تتوقف عن التغذية"عنيدة" لها مدى حراري "كبير" يتسع مع الوقت ويتسع انتشارها الجغرافي فى مصر لتشمل مناطق زراعية اكثر وأوقات أطول فى السنة مع التغير الواضح فى المناخ، لكنه ما زال الحر الشديد يقتلها ومثله البرد الشديد وقد تم وصف أكثر من 1550 نوعًا منها في العالم وتنقل أكثر من 200 فيرس نباتي.

وعن دورة الحياة فهى تتكون دورة حياة الذبابة البيضاء من عدة أطوار، الطور الأول وهو طور البيضة يليه طور اليرقة والذى يشتمل على ثلاثة أعمار يرقية ثم طور الحشرة الكاملة وتنصب المكافحة البيولوچية والكيماوية على الأطوار اليرقية للذبابة البيضاء بينما المكافحة الزراعية والميكانيكية ومانعات التغذية تعتمد اعتماداً كلياً على طور الحشرة الكاملة ولذلك فمن الأهمية بمكان معرفة سلوك الحشرة الكاملة.

أما عن الضرر الذي تحدثه الذبابة البيضاء خلال التغذية يتغذى الذباب الأبيض عن طريق الوصول إلى لحاء النباتات، وإدخال اللعاب السام وخفض ضغط سريان العصارة داخل النباتات بشكل عام. وبسبب تجمع الذباب الأبيض بأعداد كبيرة، يمكن أن تموت النباتات الحساسة بسرعة أو تؤدي إلى كسر مقاومة الأصناف أحياناً .

وحول طرق التعامل مع الذبابة البيضاء في من واقع خبرة فنية حقلية لبعض الخبراء الزراعيين فى الوطن العربى لابد من الوضع فى الاعتبارأن مشكلة المزارع أنه تعود على استخدام مبيدات عالية السمية تعطي نتائج قتل فورية للحشرات لذلك ازدادت مقاومة الحشرات للمبيدات أضعاف وخصوصاً الذبابة البيضاء.

وتنصب المكافحة الكيماوية على الأطوار اليرقية للذبابة البيضاء بينما المكافحة الزراعية والميكانيكية ومانعات التغذية تعتمد اعتماداً كلياً على طور الحشرة الكاملة ومهم نظافة الحشائش وخاصة النجيليه التي تعتبر مأوي خطير لتطفل الآفه عليه وانتشار الآفه وانتظام التسميد وعدم إجهاد النبات تحت أي ظرف لأن الحشرات الثاقبة الماصة تنجذب للنبات ذو النمو الخضري العالي والذي يحتوي علي عصارة أكبر وبالتالي عدم المغالاة في الأزوت مهم، حيث إن الأصناف المقاومة أثبتت عدم كفاءتها. في المقاومة تحت ظروف الجو المتقلب من الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة.

ولابد من اتباع منهجية غير تقليدية تشمل القضاء على الأطوار الأولي (الاكثر ضعفاً) يحد كثيراً من كثافة الذبابة وينخفض تعدادها تدريجياًو ينصح باستخدام مبيد "الاكتارا" مع الري مع بداية الإصابة واختيار برنامج الرش المناسب إذ يؤثر المبيد على حيوية البيض وطورالحورية ويؤثر على خصوبة الإناث، كما أن المبيد يؤثر على النمطين الحيويين للذبابة.

ويقترح الرش بأحد المخاليط "ابللود + اكتارا" أو " موفنتو + افسكت تركيز مخفض و لمرة واحدة " أو "اوبيرون + لامبادا" و "زيت صيفييفضل بارافيني حرارة اقل من ٣٠ درجة" و في حاله تعدي الإصابة الحد الحرج يمكن الخلط بين مركبين إحداهما يعمل على الجهازالعصبي او مانع للانسلاخ والآخر يعمل على الحشره الكامله والرش في ال صباح باكر أو في آخر النهار و رفع معدل الرش إلى 300 لترللفدان على الاقل و مع التركيز على السطح السفلى للاوراق.

و توقيتات الرش والمرحلة العمرية للنباتات "اميدا كلوبرايد ٣٥٪ فى مرحله قبل الازهار" و " ثياكلوبريد والافضل سائل" و "اميدا كلوبرايد٧٠٪ بودر" مع مراعات فترة التحريم قبل الجمع و الرش بالسيلسيلك اسيد 200 جرام + 250 جم احماض امينيه و السيلسيلك سوف يرفعمن كفاءة جهاز المناعه للنبات كما ان زنك سيزيد من كثافة الانسجة وسمك الاوراق و الحقن فى ماء الرى بفسفور عالى .

وينصح فهيم بمكافحة الذبابة البيضاء وزميلاتها عن طريق مبدأ "التجريع والتنفير" بطريقة التجريع من أسفل والتنفير من أعلي و التجريعهو عملية سكب محلول المبيد حول جذور البادرات النباتات الصغيرة.

كيف تتم عملية التجريع؟

تتم عملية التجريع بجرعة 180 جم اكتارا (مثلا) في 200 لتر ماء كما يلي :-

1-يتم تجهيز برميل سعة 200 لتر، ضع 100 لتر ماء اولا في البرميل ثم أضف كمية مبيد "اكتارا" الموصى بها 240 جرام ( 4 علب )حرك الماء والمبيد , اضف 100 لتر اخرى ثم أعد التحريك حتى يتكون محلول متجانس من 200 لتر ماء .

2-يفضل اضافة 500 جرام من سماد متوازن (او عالى الفسفور) مع الاكتارا في البرميل في نفس وقت اضافة المبيد وخلطه جيدا وبعدينجرع النباتات تحت الجذور "فتح البشبوري و سقسقة تحت النباتات".

3-في عملية التجريع يجب مراعاة ان تتم قبل الرية التالية بيومين او ثلاثة حتى يتسنى للنبات امتصاص الكمية المضافة للتربة من المخلوط.

اما النباتات الأكبر نوعا ما فيتم تصويم يوم بدون ري ويتم عمل التجريع عن طريق شبكة الري و تتم عملية التجريع بجرعة 180 جم اكتارافي 300 لتر ماء كما يلي :-

1- يتم تجهيز محلول 300 لتر , ضع 150 لتر ماء اولا في البرميل ثم اضف كمية مبيد "اكتارا" الموصى بها 300 جرام "5 علب " حركالماء والمبيد , اضف 150 لتر اخرى ثم اعد التحريك حتى يتكون محلول متجانس من 300 لتر ماء .

2- يتم تشغيل الشبكة لمدة 10 دقائق ماء + 5 دقائق يتم حقن المحلول (بمعدل 300 لتر للفدان كما تم ذكره فى التجهيز) .

مزايا عملية التجريع:

- انتشار جهازي عالي للمبيد تمكنه من الانتشار في كل اجزاء النبات بعد امتصاصه مباشرة بواسطة الجذور وبالتالي عناية كافة اجذاءالنبات وكذلك المجموعات الجديدة من الحشرات الثاقبة الماصة يستطيع المبيد بفضل جاهزيته العالية ان يبقى داخل النبات لفترة طويلة وكذلكله تاثير كبير على العمر اليرقي الاول لسوسة الطماطم بعد فقس بيض الحشرات مباشرة .

وعملية التنفير وهي عملية جعل المجموع الخضري غير محبب للحشرة وينفرها من الاقتراب منه وهي:

- تجهيز حوالى 20 – 25 كجم كبريت زراعي مخلوط ب 200 – 250 جم مبيد لمبادا 10% بودر .. وعفر النباتات ويكون التركيز فى"عب" النبات يعني جوه العرش والكلام ده يكون الصبح بدري تانى يوم عملت فيه التجريع وبعدها يتم اجراء عملية الري (ميعاد الريةالعادية) .

مميزات التعفير لغرض التنفير له تأثير فعَال وسريع ضد العديد من الافات الحشرية التى تصيب العديد من المحاصيل المختلفة و يمتازبنفاذيته العالية على الحشرات التى اكتسبت مناعة ضد المبيدات الأخرى .

له درجة ثبات عالية تحت ظروف الرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة و خلطة فعالة بالملامسة وسم معدى للقضاء على مدى واسع منالحشرات و مخلوط سريع المفعول للقضاء على الحشرات مثل ( الذبابة البيضاء – سوسة الطماطم - دودة ثمار العنب – ذبابة الفاكهة – التربس – نطاطات الاوراق- فراشة درانات البطاطس – المن– ديدان القطن – وصانعات الانفاق) و مخلوط ذو اثر باقى منخفض مما يقللفترة ما قبل الحصاد ولذلك يوصى باستخدامه مع المحاصيل التصديرية.

وهنا لابد أن يقوم مزارعين نفس المحصول في نفس المنطقة بعمل المكافحة بطريقة جماعية في نفس التوقيت ليس بالضرورة فى في نفساليوم حتى يتم عمل فصل بين اجيال الحشرة فينخفض تعدادها جدا وبطريقة حادة .