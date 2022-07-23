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ولى عهد الكويت يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 23 يوليه 2022 09:31 ص
ولى عهد الكويت يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد والرئيس السيسي
إيمان حنا

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بعث ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهنئا إياه والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو متمنيا له موفور الصحة والعافية.
 
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد بعث الجمعة، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى 23 يوليو.
 
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب مصر دوام التقدم والازدهار، وأشاد الملك سلمان بالعلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
 
 

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