وكالة الفضاء تهنئ سارة صبرى أول رائدة فضاء مصرية ضمن رحلة New Shepard 22

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هنأت وكالة الفضاء المصرية المهندسة سارة صبري أول رائدة فضاء مصرية تطير إلى الفضاء ضمن رحلة New Shepard رقم 22 التابعة لشركة .Blue Origin

وأعربت الوكالة - في بيان أصدرته اليوم، عن فخرها ودعمها المهندسة سارة صبري أول رائدة فضاء مصرية ستسافر لأول مرة إلى الفضاء برفقة 5 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال والمملكة المتحدة.

ومن جانبها، أعربت المهندسة سارة صبري عن سعادتها وفخرها بتمثيل مصر في الفضاء لأول مرة، قائلة "عندما نتجرأ على أن نحلم بأحلام كبيرة ، فإننا نحقق أشياء تعتبر مستحيلة، ونكسر الحدود، ونكتب التاريخ ونضع تحديات جديدة للمستقبل".

وكانت شركة Blue Origin قد أعلنت عن الطاقم الذي سيسافر في مهمتها NS-22 للفضاء ومن ضمنهم المهندسة سارة صبري لتكون أول رائدة فضاء مصرية وذلك برعاية مؤسسة Space for Humanity ضمن طاقم الرحلة الـ 22 لشركة NewShepard إلى الفضاء على متن صاروخها.

ويضم طاقم الرحلة كوبي كوتون المؤسس المشارك لشركة Dude Perfect، ورائد الأعمال البرتغالي ماريو فيريرا، ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين، وقائد التكنولوجيا كلينت كيلي 3، والمهندسة المصرية سارة صبري، وستيف يونغ الرئيس التنفيذي السابق لشركة Young’s Communications LLC (Y-COM).

وسيحمل كل رائد فضاء بطاقة بريدية إلى الفضاء نيابة عن مؤسسة Blue Origin،( نادي المستقبل)، الذي يتيح للطلاب الوصول إلى الفضاء على صواريخ Blue Origin، وتتمثل مهمة النادي في إلهام الأجيال القادمة لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لصالح الأرض.

وستكون هذه المهمة هي الرحلة البشرية السادسة لبرنامج New Shepard، والثالثة هذا العام، والرحلة ال22 في تاريخه.

جدير بالذكر أن المهندسة سارة صبري مؤسس مبادرة الفضاء العميق (DSI)، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول لأبحاث الفضاء، وأصبحت أول رائدة فضاء تناظرية في مصر عام 2021 بعد إكمال مهمة قمرية استغرقت أسبوعين لمحاكاة الظروف القاسية التي يواجهها رواد الفضاء في الفضاء المداري.

حصلت سارة على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية من بوليتكنيكو دي ميلانو وتسعى حاليا للحصول على درجة الدكتوراة في علوم الفضاء مع التركيز على تصميم بدلة الفضاء.