وامتدت طوابير طويلة من سيارات المصطافين والشاحنات، اليوم، خارج ميناء دوفر البريطاني المتجه نحو فرنسا، الذي يعد البوابة الرئيسة للمملكة المتحدة إلى أوروبا.



وقال وزير النقل الفرنسي -بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إنه "تتم تعبئة السلطات الفرنسية للسيطرة على حدودنا وتسهيل حركة المرور قدر الإمكان".



وأضاف "لقد ناقشت هذا الأمر بشكل بناء مع نظيري جرانت شابس، لكن فرنسا ليست مسؤولة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



من جانبها، ألقت الحكومة البريطانية باللوم في المشكلات على نقص طاقم قوات الحدود الفرنسية، بينما أرجعت فرنسا التكدس إلى الحاجة لمزيد من الفحوصات لأن بريطانيا لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي.



وواجه المسافرون الذين خرجوا في بداية العطلة الصيفية، إضافة إلى التدفق المعتاد لشاحنات البضائع، تأخيرات طويلة بسبب عمليات التفتيش البطيئة على الحدود.



ويوجد في ميناء دوفر البريطاني وميناء كاليه الفرنسي ما يعرف بضوابط حدودية متجاورة، حيث تقوم السلطات الفرنسية بفحص جوازات السفر على الأراضي البريطانية قبل المغادرة وبالعكس في فرنسا.