وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد استنكر الإرياني بأشد العبارات هذه الجريمة.. موضحًا أن قصف جماعة الحوثى من مواقع تمركزها في معسكر الأمن المركزي شمال شرق المدينة، أسفر عن إصابة 11 جميعهم من الأطفال، بجروح متفاوتة.



وأشار إلى أن هذه الجريمة النكراء التي تُرتكب في ظل سريان الهدنة الأممية، ووجود وفد تابع للأمم المتحدة في المدينة لمراقبة الالتزام بها، يؤكد تحدي جماعة الحوثى للمجتمع الدولي وعدم اكتراثها بالدعوات والجهود الدولية التي تبذل للتهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووضع حد لمعاناة المدنيين فى اليمن.‎