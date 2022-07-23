هيئة الانتخابات التونسية تؤكد حرصها على تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدولية

وكالات

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر وأعضاء مجلس الهيئة، مساء أمس الجمعة، بعثة ملاحظي مركز كارتر لاستفتاء 25 يوليو.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل المتعلقة بسير الاستعدادات للاستفتاء وسبل تسهيل مهمة بعثة مركز كارتر.

وأكد بوعسكر ترحيب الهيئة بكل الملاحظين المحليين والدوليين، مؤكدا أن تقاريرهم النهائية تمثل بموضوعيتها وحياديتها وبما تتضمنه من ملاحظات، رافدا مهما يمكن الهيئة من تعديل أية نقائص في مسار الاستفتاء او بقية الاستحقاقات الانتخابية.

كما أكد حرص مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المحافظة على استقلاليتها وعلى تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدولية المكرسة لمبادئ الاستقلالية والشفافية والحياد.