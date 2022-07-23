ننشر مواقيت الصلاة السبت 23/7/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:24
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:45
موعد صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:33 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:21
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:23
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:21 م
وقت صلاة المغرب 6:40 م
وقت صلاة العشاء 8:05 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:03
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