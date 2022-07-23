ننشر مواقيت الصلاة السبت 23/7/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:24

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 7:02 م

موعد صلاة العشاء 8:33 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:21

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:53 م

موعد صلاة العشاء 8:22 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:23

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:21 م

وقت صلاة المغرب 6:40 م

وقت صلاة العشاء 8:05 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:03