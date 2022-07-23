اليوم السابع
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ننشر صور وتفاصيل حادث أتوبيس طريق السويس

السبت، 23 يوليه 2022 11:28 ص
ننشر صور وتفاصيل حادث أتوبيس طريق السويس جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 23 آخرون، في حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص"، أعلى طريق السويس الصحراوي، اتجاه القاهرة الجديدة.

وتم نقل المتوفي إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق السويس  الصحراوي ، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب مينى باص ، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين، وتم نقل المتوفى الي المشرحة و المصابين إلى مستشفيات القاهرة الجديدة والسلام والبنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

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حادث مروري

انقلاب اتوبيس

طريق السويس الصحراوي

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