موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021

كتب عبد الله محمود - أحمد عبد الهادى

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات بنها والزقازيق والمنوفية والسادات وطنطا والمنصورة، وذلك يوم الاثنين 25 يوليو 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك بمقر النيابة الإدارية بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتابع البيان التوضيحى أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومى الخاص به. وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالى:

- التأكيد على الحضور فى الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.