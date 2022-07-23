اليوم السابع
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ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال فى مدينة كولونيا غربى ألمانيا

السبت، 23 يوليه 2022 08:00 ص
ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال فى مدينة كولونيا غربى ألمانيا الشرطة الألمانية
وكالات

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هاجم عدد من الملثمين سيارة نقل أموال وأطلقوا النار عليها في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة، إنه بحسب المعلومات الحالية لم يتعرض حارسا السيارة لأذى، ولم يتمكن الجناة الأربعة الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء من الفوز بغنيمة.

ووفقا للشرطة قام الجناة بإيقاف السيارة عند السابعة والنصف صباحا في حي مارينبورغ، وأحاطوها من الأمام بسيارة تويوتا برويس داكنة اللون ومن الخلف بسيارة رينو.

وذكرت أنه عندما لم تفتح أبواب السيارة أطلقوا عيارات نارية عديدة على السيارة من طراز رينو زرقاء اللون، ثم أشعلوا النار فيها.

وعثر المحققون على السيارة المهجورة لوحة منجمية مسروقة صادرة في حي هانفالد في كولونيا.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن الشرطة فتشت بشكل مكثف في الصباح عن الجناة بطائرة هليكوبتر، كما تم مسح مسرح الجريمة بطائرة بدون طيار، بالإضافة إلى فحص الطب الشرعي لموقع الحادث.

وأوضحت الشرطة أن المحققين يبحثون عن شهود عيان يمكنهم تقديم معلومات حول سرقة لوحة الترخيص أو الذين شاهدوا السيارتين في الصباح قبل السرقة أو في الأيام القليلة الماضية.


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