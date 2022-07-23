مقتل مزارعين مسنين في ظروف غامضة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

فقد مزارعان مسنان حياتهما خلال تواجدهما بقطعة أرض زراعية في منطقة الهرم بالجيزة، حيث تم قتلهما في ظروف غامضة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين في قطعة أرض زراعية بالهرم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثتين لمزارعين مسنين، أحدهما يبلغ من العمر 83 عاما، والثاني 73 عاما، تم قتلهما في ظروف غامضة.

فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثتين، وتم نقلهما إلى المشرحة، حيث قررت النيابة تشريحهما، والتصريح بدفنهما، وباشرت التحقيق.