مطار مرسى علم الدولى يستقبل 35 رحلة طيران دولية ضمن 113 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت 35 رحلة طيران ضمن 113 رحلة طيران أسبوعية تصل الى المطار بداية من اليوم السبت، حيث يعد وصول اليوم السبت أكبر وصول أسبوعى خلال أيام الأسبوع.

وكشفت جداول رحلات الطيران المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى 113 رحلة طيران دولية، تصل من 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء إجازتهم.

كما كشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 113 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و5 رحلات آخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و17 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و35 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من 4 سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.