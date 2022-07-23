مصر للطيران تسير اليوم السبت 8 رحلات جوية لعودة ضيوف الرحمن

تسير مصرللطيران اليوم السبت 8 رحلات جوية لنقل ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 5 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة ورحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى القاهرة، بالإضافة إلى رحلة واحدة من جدة إلي برج العرب لعودة إجمالي 1641 حاجًا من حجاج شركات السياحة وقرعة بدر الماسة وبعثة الداخلية ووزارة الصحة وترانزيت وعمل وإقامة.
مصر للطيران تسير اليوم السبت 8 رحلات جوية لعودة ضيوف الرحمنالسبت، 23 يوليه 2022 05:56 م
مصر للطيران
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