مصرع 15 شخصا وفقدان 13 آخرين بسبب اجتياح سيول محافظة فارس جنوبى إيران

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أعلن مدير خلية الأزمة في محافظة فارس جنوبي إيران، أن السيول التي اجتاحت مناطق قرب مدينة استهبان أسفرت حتى الآن عن مصرع 15 مواطنا وفقد 13 آخرين.

وقال خليل عبداللهي، إن هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال وقد اجتاحت السيول مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة بها.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أوضح عبداللهي، أن قوات النجدة وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول وتم إنقاذ 55 منهم، وقد جرفت السيول 15 سيارة تم سحب 12 منها من وسط السيول.