مصرع فتاتين من عائلة واحدة غرقتا أثناء السباحة فى النيل بأسوان

تلقى مرفق أسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حالتى إغماء لفتاتين بنات عمومة، بعد انتشالهما من مياه النيل بقرية سلوا قبلى التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع الحالتين غرقا وهما بسمه سيد عبدالظاهر 15 سنة، وأية بدرى عبدالظاهر 17 سنة، من عائلة واحدة بنات عمومة.

وتم نقلهما إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.