اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 03:58 م
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مصرع طفلة غرقا في حمام سباحة بالشيخ زايد

السبت، 23 يوليه 2022 03:38 م
مصرع طفلة غرقا في حمام سباحة بالشيخ زايد سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرضت طفلة للغرق خلال الاستحمام في حمام سباحة خاص بفيلا في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بتعرض طفلة للغرق في حمام سباحة داخل فيلا، بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تعرضت للغرق خلال الاستحمام بحمام السباحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


غرق طفلة

غرق طفلة بحمام سباحة

الشيخ زايد

امن الجيزة



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