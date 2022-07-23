مصرع شاب غرقا ببركة غليون بكفر الشيخ فى ظروف غامضة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه غرقا ببركه غليون التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ فى ظروف غامضة، وتم نقله إلى مستشفى رشيد بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى رشيد "هاني. س. ع 35 سنه ـ ايتاي البارود جثه هامدة، وذلك إثر إصابته باسفكسيا الغرق ببركة غليون ـ التابعة لمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.