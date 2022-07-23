محافظ بنى سويف: تحرير 155 محضراً لمخابز والتحفظ على سلع مجهولة وفاسدة

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "فى المدة من 16 إلى 22 يوليو الجارى "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تضمن التقرير، الذى أعده وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 155 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 27 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 40محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 19 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و1 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 27 محضراً لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، 25محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و1محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 12محضر للتصرف فى 79 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه فى السوق السوداء والتربح، و3محاضر للتوقف عن مزاولة النشاط "بدوت تصريح"فى أوقات العمل الرسمية، فيما بلغ عدد المخابز التى تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعى 282 مخبزاً " بديلاً عن السولار" ، من إجمالى 1270 مخبزا بدائرة المحافظة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى حين تم التنبيه على كافة إدارات التموين بمد فترة العمل بمعرض " أضحى مبارك" ، وذلك فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجابهة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية واللحوم.