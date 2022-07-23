اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 07:01 م
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محافظ القاهرة يتفقد توسعة طريق حسين كامل بألماظة

السبت، 23 يوليه 2022 05:30 م
محافظ القاهرة يتفقد توسعة طريق حسين كامل بألماظة محافظ القاهرة يتفقد ازالات طريق حسين كامل
كتب ـ سيد الخلفاوى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة .
 
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال تفقده لأعمال الإزالة إلى أن هذا الطريق بعد انتهائه سيكون محورا حيويا يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر .
 
وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة .
 
 
 
 
 

طريق حسين كامل

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مصر الجديدة

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