محافظ القاهرة يتفقد إزالة العقارات المقامة على حافة الجبل بالجبخانة.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة المساكن التى تمثل خطورة داهمة بمنطقة الجبخانة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية حرصًا على حياة المواطنين الذين يتم نقلهم لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات .

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الإزالة تأتى ضمن أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحى مصر القديمة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم نقل وتسكين 595 أسرة حتى الآن وإزالة 100 عقار من هذه المنطقة التى تعد منطقة خطورة داهمة لوقوعها على حافة الجبل والمواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى، مشيرًا إلى أن المستهدف إزالة 187 عقارا مقاما على أملاك الدولة ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحى السلام حرصًا على حياتهم .

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير المنطقة تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.