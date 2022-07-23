محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات ديروط.. اعرف التفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مستشفى حميات ديروط والتى يجرى تطويرها ورفع كفائتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى المركز والمراكز المجاورة ، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بحضور النواب اللواء يونس الجاحر ومحمد عيد عبد الجواد وحمادة زهير فولى أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عادل دياب مدير مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد والدكتور رمضان احمد مدير مستشفى ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبعض ممثلى الشركة المنفذة للمشروع .

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أقسام المبنى الرئيسى بالمستشفى والذى تم تطوير جميع اقسامه لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومواكبة التطور الحديث فى الخدمات الصحية ، وطالب بسرعة نهو الاعمال وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة كافة معايير الجودة فى التنفيذ .

وأكد المحافظ ان تطوير مستشفى حميات ديروط يعتبر اضافة جديدة الى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية التى تم انشائها بقرى مركز ديروط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مشيدا بمعدلات التنفيذ بمستشفى ديروط النموذجى ومستشفى الحميات ، مشيرا الى متابعته المستمرة للاعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات وتذليل كافة العقبات امام تنفيذ تلك المشروعات التى تخدم المواطنين وتوليها الدولة اهتماماً كبيراً .