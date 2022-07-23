اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 09:55 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية: توزيع 4 أطنان لحوم يستفيد بها 4000 أسرة من الأولى بالرعاية

السبت، 23 يوليه 2022 09:11 م
محافظة الإسكندرية: توزيع 4 أطنان لحوم يستفيد بها 4000 أسرة من الأولى بالرعاية لحوم الأضاحى
الإسكندرية جاكلين منير

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تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، أعمال توزيع 4 أطنان لحوم يستفيد بها 4 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية بجميع الوحدات الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، والذي يأتي في إطار مشروع وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. 
 
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية. 
 
وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 
 
وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه حتى الآن استفادت نحو 70 ألف أسرة من الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة من مشروع وزارة الأوقاف صكوك الإطعام، وخاصة أهالينا البسطاء في القرى والنجوع وكذلك قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب.
 
وأكدت أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية مستمرون في التنسيق بين المجتمع المدني والجهات المعنية لتوفير كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

الاسكندرية

صكوك اللحوم

الاوقاف

محافظ الاسكندرية



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