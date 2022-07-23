لو بتحس بالنعاس خلال ساعات العمل؟.. قد تكون مصابًا باضطراب النوم الكامن

كتبت إيناس البنا

عدد من اضطرابات النوم ليس لها أعراض واضحة، مما يجعل من الصعب تشخيصه، قد يكون الشعور بالنعاس كثيرًا أثناء ساعات العمل علامة على اضطرابات النوم الأساسية التي يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن.

ما هو النعاس المفرط؟



وفقا لموقع " onlymyhealth " يجب أن تقلق إذا كانت لديك المشكلات أو العادات التالية:

صعوبة في المشي في الصباح

الشعور بالنعاس أثناء النهار أو ساعات الاستيقاظ

القيلولة ليست مناسبة لك

فقدان الشهية

مشكلة في التركيز

فقدان الذاكرة

الشعور بالانزعاج أو القلق طوال اليوم

مشاكل النوم

اضطرابات النوم المحتملة



1. متلازمة تململ الساقين



قد تسبب متلازمة تململ الساق (RLS) حركات متشنجة كل 20-30 ثانية والتي قد تعيق النوم، ويمكن أن تؤثر متلازمة تململ الساقين على أجزاء أخرى من الجسم أيضًا. تكون أعراض متلازمة تململ الساق (RLS ) هي الأسوأ في الليل ، على الرغم من إمكانية الشعور بآثارها أثناء النهار أيضًا. غالبًا ما يتم الخلط بين اضطراب النوم والأرق.

2. توقف التنفس أثناء النوم



انقطاع النفس النومي هو الحالة الطبية الأكثر شيوعًا التي تحدث بنسبة 5-19٪ تقريبًا عند الذكور و 2.5٪ إلى 8٪ عند الإناث، تتزايد حالات توقف التنفس أثناء النوم بسبب ساعات العمل الفردية والجداول غير المنتظمة، يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما يتم حظر ممر الهواء العلوي لمدة 10-15 ثانية تقريبًا ، مع الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل.

3. الأرق



يعاني حوالي 35٪ من البالغين في جميع أنحاء العالم من الأرق، يتسبب اضطراب النوم هذا في صعوبة النوم، ولكنه يتسبب أيضًا في الشعور بالنعاس عندما يكون مستيقظًا، يمكن أن يكون للأرق تأثيرات مؤقتة وطويلة الأمد على صحة الإنسان.