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لافروف: الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود ومقدونيا إلى أداة فى اللعبة المناهضة لروسيا

السبت، 23 يوليه 2022 03:00 ص
لافروف: الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود ومقدونيا إلى أداة فى اللعبة المناهضة لروسيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن الغرب يحاول تحويل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية إلى أدوات في اللعبة المناهضة لروسيا.

وقال لافروف في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يوجد الآن فرق واضح بين المشاعر التي يكنها مواطني الجبل الأسود والمقدونيين تجاه روسيا، والشيء الذي تجبر بروكسل والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو السياسيين هناك على فعله. هذه محاولة لجعلهم "أداة" في اللعبة المناهضة لروسيا".

وأشار إلى أن هذا نفس الشيء الذي حاولوا القيام به في أوكرانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية الأخرى.

وأكد أن الغرب قد غذى في السابق مشاعر معاداة الروس في هذين البلدين.


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