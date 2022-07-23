فريق طبي بمستشفى الغردقة ينقذ حياة مريض باستخراج سكين بعد طعن نافذ في الصدر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن نجاح فريق طبى لمستشفى الغردقة العام في إنقاذ مصاب بطعن نافذ فى الصدر من الجهة الخلفية والذى تسبب بحدوث أضرار بالغة بالرئة اليمنى إثر الطعن بآلة حادة.

وأكدت المديرية أن الدكتور إسماعيل العربى تلقى بلاغا من غرفة طوارئ المديرية يفيد بوصول مصاب بطعن نافذ إلى مستشفى الغردقة العام، على الفور قام بتوجيه الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات والدكتور شادى باسم مدير إدارة الطوارئ والدكتور جمال مغربى مدير مستشفى الغردقة العام لعمل كل ما يلزم لإنقاذ حياة المصاب.

وعقب دخوله عمليات الطوارئ لاستخراج الآلة الحادة مع الحفاظ على الشرايين والأوردة الرئيسية للصدر ورتق الرئة فى عملية دامت لمدة 5 ساعات متواصلة وهى واحدة من عمليات جراحات القلب والصدر الكبرى على يد فريق متكامل مكون من الدكتور عصام سعد، أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود محروس، أخصائى جراحة القلب والصدر، والدكتور حماده أبو الحجاج استشارى الجراحة العامة، والدكتور كريم الشبراوى، أخصائى الجراحة العامة، والدكتور على أبو المجد، استشارى التخدير والرعاية المركزة، والدكتورة إسراء محمد على أخصائى التخدير والرعاية المركزة.

كما شارك فى العملية طاقم تمريض مكون من، لبنى عبد العزيز حامد، محمد رجب الكاشف، أسماء أحمد عبد العال، دينا أحمد عبد العال، ومن الخدمات المعلومة أسعد محمود جهلان، ناهد عبد الفتاح جيلانى.

وأوضحت المديرية أنه فور انتهاء العملية تم حجز المريض بالعناية المركزة لاستكمال العلاج، تابع وكيل الوزارة الحالة الصحية للمصاب وقام بزيارته بالعناية المركزة مع التأكيد على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم اللازمة لتمام شفاؤه.

وقدم الشكر للفريق الطبى بالمستشفى لإجراء تلك العملية الدقيقة والخطيرة لأول مرة بمستشفيات محافظة البحر الأحمر والذى يعد إنجازاً كبيراً فى تقديم الخدمات الطبية الحرجة والنادرة لأهالى المحافظة.