اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 06:53 م
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غدا.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق غرب الإسكندرية لأعمال الصيانة

السبت، 23 يوليه 2022 05:22 م
غدا.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق غرب الإسكندرية لأعمال الصيانة بيان شركة المياه
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدا الأحد وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

 

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الصيانة فى " رافع مبارك 4أ" خط رئيسى 600مم بمنطقة غرب الإسكندرية، مما يؤدى الى انقطاع المياه عن مناطق ( عبد القادر ، مساكن مبارك ، مساكن الثلاث بلوكات ،شارع 10 ) غدا الأحد الساعة 8 صباحا ،و سوف يتم اعادة ضخ المياه بعد أعمال الاصلاح .

 

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من اي خط أرضى او علي 035815700.

 

 


مياه الاسكندرية

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انقطاع مياه الشرب



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