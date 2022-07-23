عصابة سرقة الشقق بـ6 أكتوبر تكشف كواليس سقوطها فى قبضة أمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان متهمان بسرقة 6 شقق سكنية بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليهما، بأنهما تخصصا في سرقة الشقق السكنية بالمناطق الهادئة بالمدينة، حيث يستوليان على المبالغ المالية، والأجهزة الكهربائية، ويتسللان للشقق بواسطة كسر الأبواب، وعبر النوافذ، واستخدام المفاتيح المصطنعة.

وذكر المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لاثنين من عملائهما، وعقب ضبطهما اعترفا أمام رجال المباحث أنهما يعلمان أن الأجهزة التي يتحصلان عليها من المتهمين، من حصيلة سرقات، وأنهما يدفعان بها مبالغ غير مناسبة لقيمتها الأصلية، لكونها مسروقة.

وأرشد المتهمان عن المسروقات، وتم ضبطها، وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن متخذان من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6) وقائع سرقة، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" (عاطلين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.