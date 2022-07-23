طوابير وساعات تأخير.. جارديان: خلاف بين لندن وباريس مع استمرار أزمة ميناء دوفر

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أزمة ميناء دوفر فى بريطانيا استمرت لليوم الثانى على التوالي اليوم السبت، حيث واجه الأشخاص الذين يأملون في السفر عبر كينت إلى فرنسا طوابير انتظار طويلة وعانوا من ساعات من التأخير مع تزايد الخلاف حول من المسئول عن الجمود في الميناء.

وأوضحت الصحيفة أنه مع بدء العطلة الصيفية بعد العام الدراسى فى إنجلترا وويلز، اصطفت السيارات لأكثر من ست ساعات للمرور عبر مراقبة الحدود.

وقالت ليز تروس ، وزيرة الخارجية والمرشحة لقيادة حزب المحافظين ، إن التأخيرات وقوائم الانتظار "غير مقبولة" ، وألقت باللوم على نقص الموظفين من قبل الفرنسيين على الحدود.

وقالت " كان ينبغي تجنب هذا الوضع الفظيع تمامًا وهو أمر غير مقبول. نحن بحاجة إلى تحرك من فرنسا لبناء القدرات على الحدود للحد من أي تعطيل إضافي للسائحين البريطانيين ولضمان تجنب هذا الوضع المروع في المستقبل. سنعمل مع السلطات الفرنسية لإيجاد حل.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للميناء أن المسافرين "خذلوا" بسبب ضعف الموارد على الحدود الفرنسية ، وهو ما وصفه بأنه "محبط للغاية".

لكن سياسيًا فرنسيًا ألقى باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفوضى. وقال بيير هنري دومون ، النائب الجمهوري عن كاليه ، إن المشاكل في ميناء كينت ستعاود الظهور. وأكد "هذه تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. علينا إجراء المزيد من الفحوصات أكثر من ذي قبل."

وقال دومون أيضًا إن ميناء دوفر "صغير جدًا" وأن عدد الأكشاك قليل جدًا بسبب نقص المساحة.

وتعني قواعد السفر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه يجوز للمواطنين البريطانيين البقاء في منطقة شنجن لمدة لا تزيد عن 90 يومًا. وحتى يتم تشغيل نظام حدودي آلى بالكامل ، أصبحت أختام جواز السفر مطلوبة الآن في معظم نقاط الدخول والخروج.