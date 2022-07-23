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طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحانى الكيمياء والفيزياء

السبت، 23 يوليه 2022 09:24 ص
طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحانى الكيمياء والفيزياء امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم السبت 23 يوليو 2022 أداء الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)"، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اليوم هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM)، وعددهم (1796) طالبا في 14 محافظة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.
 
واختتم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما أدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، وأدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق الأسبوع الماضي.

التربية والتعليم

امتحانات طلاب مدارس المتفوقين

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