طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين يؤدون امتحانى الكيمياء والفيزياء

كتب ـ محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة اليوم السبت 23 يوليو 2022 أداء الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)"، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اليوم هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM)، وعددهم (1796) طالبا في 14 محافظة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.