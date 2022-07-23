ضبط 348 وصلة مياه مخالفة بحملات تفتيشية على منازل بالزقازيق ومنيا القمح

شدد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالشرقية والعضو المنتدب ، بضرورة تكثيف اللجان الرقابيه والتفتيشيه لرصد كافه المخالفات وإزالة كافه التعديات علي شبكات المياه والصرف الصحي بكافة افرع وقطاعات المحافظة.

وفي هذا السياق شنت الإدارة العامة الاشتراكات والوصلات الخلسه العديد من الحملات التفتيشية النشطه خلال الأيام الماضية في كلا من فرعي الزقازيق ومنيا القمح وقد أسفرت تلك الجهود عن رصد 330 مخالفة تعدي متنوعة مابين وصلات خلسه ومخالفات لشروط التعاقد بشرق وغرب الزقازيق.

وفي نطاق مركز ومدينه منيا القمح فقد تم رصد 18 مخالفة متنوعة و 35 الف متر تراكم والعديد من المخالفات الخاصه بشروط التعاقد وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية والتجاريه حيالهم .

وتناشد الشركة المواطنين بضرورة التعاقد بالطرق القانونية وعدم التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي حتي لا يتعرض مرتكبيها للمسائله القانونيه ، كذلك الابلاغ حال وجود أي مخالفات من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 125 من اي تليفون أرضي أو محمول وسيتم التعامل مع كافه الشكاوي والبلاغات فورا.