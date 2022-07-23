اليوم السابع
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ضبط 20 ألف لتر سولار بمخزن غير مرخص لإعادة بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

السبت، 23 يوليه 2022 11:45 ص
ضبط 20 ألف لتر سولار بمخزن غير مرخص لإعادة بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة ضبط سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة بمركز وادي النطرون لمواجهة بيع السلع المدعمة خاصة الوقود، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 20 ألف لتر سولار تم تجميعهم داخل أحد التنكات بمخزن غير مرخص لاعاده بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأشرف على الحملة الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة. 
 
 
 
 
 

 


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