ضبط 20 ألف لتر سولار بمخزن غير مرخص لإعادة بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

وأشرف على الحملة الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.