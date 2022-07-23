ضبط هارب من 85 سنة سجنا في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم محافظة بنى سويف) ، مطلوب التنفيذ عليه فى (85 حكم حبس جزئى ومستأنف " تبديد " بإجمالى حبس 85 سنه و 3 شهور) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 3 قضايا ،وفى مجال الأمن العام : ضبط عدد 23 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط 960 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 255 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 5 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.