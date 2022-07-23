ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من مخدر الحشيش لزوجها السجين بطوخ

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد أنه أثناء قيام الضباط بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين للمودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة داخل الزيارة المعدة لزوجها المودع بسجن المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام الضباط بأعمال التفتيش لأشخاص ومتعلقات الزائرين للمودعين بسجن المركز، تمكنوا من ضبط "ح س س"، ربة منزل، 42 سنة، مقيمة دائرة المركز، حاولت إدخال كمية من مخدر "الحشيش"، داخل الزيارة المعدة لزوجها "أ ع ا"، 44 سنة، والمودع بسجن المركز على ذمة أحد القضايا "مخدرات" والصادر ضده فيها حكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.