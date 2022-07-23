ضبط المتهمين بقتل مسن والتخلص من جثته في ترعة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية امن الغربية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 3 متهمين بقتل مسن بقصد السرقة بمدينة المحلة الكبرى، والتخلص من جثته في إحدى الترع.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لمسن في ترعة، وبها طعنات متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية لكشف غموض، وملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المجني عليه، ويدعي"م.ع"66 سنة، ومبلغ بتغيبه منذ 4 أيام.

حيث توصلت جهود البحث أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين، قاموا باستدراجه بحجة الاتفاق للقيام باعمال نقل مواد بناء، وقاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء ولم يتركوه إلا جثة هامدة، وسرقوا امواله وتخلصوا من الجثة في الترعة، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.