صحة أسوان توقع الكشف المجانى على 2400 مواطن خلال قوافل "حياة كريمة"

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، واستهدفت هذه القوافل منطقة صحارى التابعة لمركز أسوان، وأيضاً قرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية استمرت لمدة يومين فى كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبى على عدد 2400 مواطن ومواطنة.

وأشار إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.