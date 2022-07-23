شاهد تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية ضمن "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها"

كتب ـ مدحت وهبة - تصوير حسن محمد ـ أسامة طلعت





حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، على تنفيذ حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة " زواجها قبل 18 يضيع حقوقها "، وأن هذه التدخلات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرصه على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

زيادة عدد أسر برنامج تكافل وكرامة أكثر من 450 ألف أسرة ليصل إجمالي عدد المستفيدين من الدعم النقدي الى 4.1 مليون أسرة حتى الآن.

تخصيص 500 مليون جنيه لتكافؤ الفرص التعليمية للأبناء المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشجيعهم على استكمال تعليمهم الجامعي .

إضافة عدم زواج أطفال أسر برنامج تكافل تحت 18 سنة إلى شروط الصحة والتعليم في البرنامج.

إجراء عملي لتغيير ثقافة الأسرة تجاه زواج الأطفال خاصة الفتيات ببدء تطبيق مشروطية برنامج تكافل، بالالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التي تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان.

‏الالتزام بحضور أبنائهم في منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوي أو الفني (نسبة الحضور لا تقل عن 80%).

‏ عدم تزويج أي من الأبناء سواء ذكوراً أو إناثاً قبل عمر 18 سنة أي السن القانونية لتوثيق الزواج في مصر.

تطبيق مشروطية منع زواج الأطفال على 1,422,000 أسرة في برنامج تكافل من الذين لديهم أبناء في المرحلة العمرية 12-18 سنة أي المرحلة المرتبطة بسن زواج الأطفال خاصة بين الفتيات

ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي ندوة توعوية لتوعية الأسر بالحى الـ 11 بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية خليل الرحمن ضمن حملة الوزارة " زواجها قبل 18 يضيع حقوقها " بحضور ممثلي وزارة الأوقاف والدكتورة رشا فهمى أخصائي بالإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، و تقوم الرائدات بوزارة التضامن بتوعية السيدات المستفيدات بعدم الزواج المبكر بجانب أيضا تقديم العديد من الخدمات والدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة".

ورصد تلفزيون "اليوم السابع" قصص وحكايات السيدات ممن تزوجن في سن الطفولة وتعرضوا لمشاكل نفسية واجتماعية حتى وفرت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات لهم ضمن حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الزواج المبكر يسبب مخاطر كبيرة للفتاة فى حالة الحمل، إضافة إلى عدم إدراكها كيف تصبح زوجة وأم بسبب صغر سنها، كما أن زواج الفتيات جريمة فى حق الطفولة، وأنها تحرم من حق استكمال تعليمها ونمو إدراكها كزوجة وأم، وهذا العبء يشكل على الدولة المصرية كافة .