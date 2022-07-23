سياح العالم يمارسون الرياضات على شواطئ الغردقة فى فترات الصباح.. صور

كذلك الكرة المائية التي يحرص السياح علي ممارستها في حمامات السباحة في الفترات الصباحية وكذلك لعبة البوتشى وغيرها من الالعاب المختلفة، التي يفضلها السياح وكل جنسية علي حده تعشق لعبة معينه في فترات الصباح .

من جانبه قال احمد يونس مدير قسم الانيميشن بأحد الفنادق السياحية إنه في فترات الصباح يحرص السياح دائما علي ممارسة الرياضة بشكل عام ومنهم من يفضل السباحة في البحر وحمامات السباحة منذ بداية اليوم خاصة الاوربين .

وأضاف يونس لـ"اليوم السابع"، أن الألمان يفضلون لعبة الطائرة وكذلك ممارسة السباحة، بينما يعشق الانجليز والايطاليين كرة الماء، وهناك عدد كبير من الالعاب المختلفة في الفنادق التي يتم تنظيمها لمشاهدة فريق الانيميشن .

يذكر أن نسب الاشغال الفندقي في فنادق البحر الاحمر خلال الايام الحالية تخطت 80 % بفضل السياحة الداخلية، فيما يصل مطاري الغردقة ومرسي علم يوميا قرابة 10 الاف سائح من جنسيات مختلفة .



الالعاب المائية



السباحة فى حمامات السباحة



السياح يمارسون الرياضة على شواطئ الغردقة



جانب من الألعاب الرياضية



جانب من ممارسة السباحة



كرة الطائرة على شواطئ الغردقة



ممارسة الرياضة صباحا



يمارس السياح من جنسيات مختلفة في فترات الصباح الرياضات المختلفة علي شواطئ مدينة الغردقة، وهناك عدة العاب معينة ومنتشرة في الفنادق السياحية بالغردقة منها الكرة الطائرة والتي يمارسها السياح من كل دول العالم خاصة الأوروبين.